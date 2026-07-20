На Волге прошла регата «Самарская Парусная неделя»

Их наградили почетными грамотами и медалями Фото: администрация Самары

В Самаре 18 и 19 июля прошла парусная регата «Самарская Парусная неделя». В акватории Волги 54 участника в составе 13 экипажей крейсерных яхт и катамаранов соревновались в пяти зачетных группах. Об этом сообщили в администрации Самары.

«Яхтинг раскрывает новые стороны Волги и превращает Самару в центр притяжения для горожан и туристов», — говорится в сообщении.

Победителями стали экипажи яхт «Мечта», «Бриз», «Блик», «Ирбис» и катамаран «Леониды», их наградили почетными грамотами и медалями. Следующая регата пройдет 25 июля и будет посвящена памяти Владимира Высоцкого.

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