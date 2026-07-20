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НовостиОбщество20 июля 2026 13:10

Тольяттинцы вошли в топ-10 самых уставших россиян

Жители Тольятти заняли восьмую строчку рейтинга россиян, которым больше других нужен полноценный отдых
Анастасия ФИЛАТОВА
Жители Тольятти обогнали самарцев по уровню усталости.

Жители Тольятти обогнали самарцев по уровню усталости.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Тольятти вошел в десятку самых уставших городов России. В рейтинге, который был составлен на основе исследования группы «Мантера», он занял восьмую строчку.

Так, в топ-10 городов, жителям которых больше других нужен полноценный отдых, вошли Москва, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Тольятти, Волгоград и Уфа. Попали в рейтинг и жители Самары. Они заняли 11 строчку.

Результаты эти пока предварительные. Анкетирование продлится до 31 июля. Участникам предлагают ответить на ряд вопросов: как давно человек был в полноценном отпуске, удается ли ему отключаться от работы в выходные, когда последний раз менял обстановку и др.

Отметим, по данным аналитического центра ВЦИОМ, две трети россиян испытывают усталость каждую неделю, а четверо из десяти – почти ежедневно. При этом чаще всего причина кроется в психологическом напряжении и стрессе на работе.

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