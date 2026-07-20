Тольяттинцы вошли в топ-10 самых уставших россиян

Жители Тольятти обогнали самарцев по уровню усталости. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Тольятти вошел в десятку самых уставших городов России. В рейтинге, который был составлен на основе исследования группы «Мантера», он занял восьмую строчку.

Так, в топ-10 городов, жителям которых больше других нужен полноценный отдых, вошли Москва, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Тольятти, Волгоград и Уфа. Попали в рейтинг и жители Самары. Они заняли 11 строчку.

Результаты эти пока предварительные. Анкетирование продлится до 31 июля. Участникам предлагают ответить на ряд вопросов: как давно человек был в полноценном отпуске, удается ли ему отключаться от работы в выходные, когда последний раз менял обстановку и др.

Отметим, по данным аналитического центра ВЦИОМ, две трети россиян испытывают усталость каждую неделю, а четверо из десяти – почти ежедневно. При этом чаще всего причина кроется в психологическом напряжении и стрессе на работе.

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