В Самаре прошло торжественное мероприятие в честь Дня металлурга

Новая печь обеспечит выпуск 40 тысяч тонн продукции в год Фото: администрация Самары

В Самаре на металлургическом заводе прошла торжественная церемония в честь Дня металлурга. Порядка 50 сотрудников получили благодарственные письма и памятные подарки. Также на предприятии открыли вторую садочную печь для гомогенизации слитков. Об этом сообщает администрация Самары.

«Две новых печи — это плюс 10 тысяч тонн годной продукции ежегодно и принципиально другой ритм работы прокатного передела. Проект от начала до конца выполнен силами отечественных компаний», — говорится в сообщении.

Завод производит листопрокатную, прессовую и кузнечно-штампованную продукцию для аэрокосмической, судостроительной и нефтегазодобывающей отраслей. Новая печь вмещает шесть слитков и обеспечит выпуск 40 тысяч тонн продукции в год. Благодаря запуску агрегата мощность предприятия вырастет на 5 тысяч тонн.

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