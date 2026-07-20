В Самаре банкротство владельца KIN.UP вошел представитель чеченской диаспоры

Противоречивые данные стали поводом для новой проверки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре представители чеченской диаспоры Саид-Хасан и Мовлид Центроевы обратились в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр кредиторов ООО «Самарский деловой центр». Ранее они оформили договор уступки прав требований с юридической компанией, об этом сообщает «Волга Ньюс».

«В 2018 году СДЦ признали банкротом, ключевой актив должника развлекательный комплекс KIN.UP на улице Лесной, 23. Общая сумма требований кредиторов достигла 1,1 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Главный кредитор банк с суммой 691,7 млн рублей. Второй по величине стала Ирина Дьяченко, вдова депутата. В мае 2026 года суд признал ее право на 424,4 млн рублей. Ранее она также инициировала экспертизу стоимости комплекса KIN.UP, не согласившись с оценкой конкурсного управляющего в 1,2 млрд рублей. По данным оценки 2016 года, 21 объект недвижимости стоил 1,6 млрд рублей. Расхождения в оценках послужили основанием для новой проверки.

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