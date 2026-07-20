Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев вручили награды работникам АВТОВАЗа

Ядром экосистемы остается Тольяттинский автогигант Фото: правительство Самарской области

В Тольятти прошло торжественное мероприятие в честь 60-летия Волжского автомобильного завода. Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручили государственные и региональные награды работникам предприятия. Церемония состоялась на площадке АО «АВТОВАЗ».

«Десятилетиями здесь создавался настоящий технологический суверенитет, замечательные машины, которые во многих семьях любимы. За этим стоите вы, люди, которые своим трудом создают продукцию, достойную нашей великой страны», – сказал губернатор.

Губернатор Вячеслав Федорищев назвал АВТОВАЗ градообразующим предприятием для Тольятти, флагманом промышленности для Самарской области и целой отраслью для страны. Сегодня группа компаний объединяет четыре автозавода и более 45 тысяч работников. Ядром экосистемы остается Тольяттинский автогигант.

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