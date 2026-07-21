Самарцев призвали быть бдительными Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области ранним утром 21 июля объявили ракетную опасность. Об этом примерно в 04.30 в своем канале в МАКС написал губернатор Вячеслав Федорищев, эта информация появилась в официальном приложении МЧС.

«Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами», – призвал глава региона.

Самарцам напоминают, что если ракетная опасность застала вас в транспорте или на улице, нужно как можно скорее отправиться в ближайшее укрытие или безопасное место. В здании не подходите к окнам и не пользуйтесь лифтом. В экстренных случаях звоните 112.

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