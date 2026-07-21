Доходы от летней подработки не повлияют на выплаты самарским подросткам

Официальное трудоустройство не является основанием для прекращения выплаты пенсии по потере кормильца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Летом многие подростки и студенты стремятся подработать, и такая возможность у них есть. При этом те, кто получает пенсию по потере кормильца или выплаты по инвалидности, сохранят на них право.

Пенсия по потере кормильца положена детям до 18 лет, которые потеряли одного или обоих родителей. Ее также могут получать студенты до 23 лет, которые учатся очно, напомнили в СФР.

При этом официальное трудоустройство не является основанием для приостановки или прекращения выплаты пенсии по потере кормильца, уточнили в СФР. Но если человеку также назначили федеральную социальную доплату, то на время работы ее не выплачивают.

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