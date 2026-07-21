Иван Носков обсудил с предпринимателями вывоз мусора с самарских островов

В Самаре усилят работу по вывозу мусора с островов / Фото: max.ru/club_ivan_noskov

Глава Самары Иван Носков провел рабочую встречу с предпринимателями, которые работают на островах Волги — Поджабном, Голодном, Рождественском и др. Она прошла при участии министра экологии Самарской области Артема Ефимова и главы регоператора по обращению с ТКО Максима Паиса. На встрече обсудили централизованный сбор и вывоз мусора с островов.

По словам Ивана Носкова, ситуация с вывозом мусора с островов далека от идеальной. Одна из причин — отсутствие у предпринимателей договоров с регоператором. В ходе проверки было выявлено 22 таких коммерческих объекта. По поручению Артема Ефимова в ближайшее время АО «Экология» заключит со всеми юрлицами договоры. Также будет составлен четкий график вывоза ТКО с контейнерных площадок.

К началу летнего сезона на островах установили более 20 муниципальных и частных контейнерных площадок. Их оборудовали на пристани Зеленая роща, на Поджабном, Зелененьком, Рождественском и др. Однако их все равно недостаточно. На рабочей встрече договорились, что регоператор вместе с предпринимателями определит дополнительные места для размещения площадок и мест погрузки мусора. Кроме того, было решено продлить сезон вывоза ТКО — от начала навигации по Волге до ее завершения.

«Предпринимателям, которые еще не заключили договоры на вывоз мусора с регоператором, рекомендую в оперативном порядке это сделать. Это в общих интересах жителей и гостей Самары – бизнес идет активнее на чистых природных территориях. Важно создать комфортные условия для безопасного отдыха на островах Волги», – написал глава Самары в своем канале в МАХ.

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