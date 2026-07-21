Заболевания экс-мэра Самары Виктора Тархова озвучили на заседании суда

Виктор Тархов страдал несколькими заболеваниями, но врачи оценивали его состояние как удовлетворительное. Фото: Архив "КП".

Участковый врач-терапевт, у которой наблюдался экс-мэр Самары Виктор Тархов, выступила на заседании суда 21 июля 2026 года. Она рассказала, какими заболеваниями страдал бывший градоначальник и насколько они угрожали его жизни.

«У Виктора Тархова были гипертония, бронхиальная астма средней степени и глаукома. Бронхиальная астма не могла привести к внезапной смерти, как и другие его заболевания. В ноябре 2024 года приходил с остеохондрозом. Состояние удовлетворительное, соответствующее возрасту», - цитирует слова врача корреспондент «КП-Самара».

По словам медика, Виктор и Наталья Тархова всегда приходили на прием вместе. В основном по поводу болезней экс-мэра. Ему выписывали различные лекарства, в частности, ингалятор, глазные капли и таблетки. Врач уверяет, что передозировка этими препаратами не могла вызвать летальный исход.

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