Племянница экс-мэра Самары рассказала о странных сообщениях от Виктора Тархова

Племянница Виктора Тархова выступила на суде в качестве свидетеля. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

На суде по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова 21 июля 2026 года выступила его племянница. Она рассказала о взаимоотношениях в семье и о странностях перед тем, как стало известно о гибели дяди.

Свидетель — дочь старшей сестры Виктора Тархова. По ее словам, у нее были хорошие ровные отношения с семьей экс-мэра Самары. Правда, с Екатериной — внучкой Тархова, которую обвиняют в его убийстве, — почти не общалась. Последний раз видела ее, когда той было 12 лет.

«27 декабря мой день рождения. Последние 10 лет дядя поздравлял меня 28-го числа — запомнил так. В 2024 году не поздравил. Такое произошло впервые. Также он всегда звонил 31 декабря, чтобы поздравить с наступающим Новым годом, но в тот раз не позвонил. Я позвонила сама, но трубку никто не брал, потом телефон был выключен», — рассказала племянница Тархова.

По словам женщины, ей это показалось странным, но она сделала скидку на пожилой возраст четы. Не дозвонившись до дяди и его жены, она написала им СМС. Ответа не было. В январе она написала Виктору Тархову еще одно сообщение — поздравление с днем рождения. В ответ пришло: «Спасибо. ВАТ» (Виктор Александрович Тархов — прим. ред.).

«У меня было ощущение, что ответы на мои сообщения просто копировали и вставляли из прошлых его ответов мне», — добавила племянница.

Напомним, Виктор и Наталья Тархова перестали выходить на связь с близкими в декабре 2024 года. В начале февраля 2025-го стало известно, что их убили. По подозрению в преступлении задержали их внучку Екатерину Тархову. По версии следствия, она действовала не одна.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал