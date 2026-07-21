В июле в Самаре прошла масштабная утилизация оружия

Полученный после утилизации металлолом отправят на переплавку. Фото: Росгвардия Самарской области

В Самаре в июле завершилась масштабна процедура по уничтожению разного вида оружия и боеприпасов. По данным Росгвардии Самарской области, все это хранилось на складе больше полугода, но владельцы так и не пришли за своим имуществом. Также утилизировали оружие, которые жители сами добровольно сдали.

«Завершила процедура уничтожения 2 200 единиц ружей, карабинов, пистолетов, револьверов и более 50 000 штук боеприпасов различного калибра», – уточнила пресс-служба ведомства.

Полученный после утилизации металлолом отправят на переплавку.

В 2026 году это уже вторая партия уничтоженного оружия: в первом квартале утилизировали около 1700 единиц невостребованного оружия.

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