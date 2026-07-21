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НовостиОбщество21 июля 2026 10:15

Более 100 килограммов некачественных овощей конфисковали в Самарской области

В Самарской области выявили 11 сомнительных проб овощной продукции
Александра ТАЙБАТРОВА
За полгода в Самарской области проверили более 1000 проб плодоовощной продукции

За полгода в Самарской области проверили более 1000 проб плодоовощной продукции

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За полгода в Самарской области проверили более 1000 проб плодоовощной продукции. 11 из них не соответствовали требованиям: в четырех нашли превышение числа нитратов, а в семи – нарушение микробиологических показателей.

«Лабораторные исследования проб плодоовощной продукции проведены хозяйствующими субъектами в рамках производственного контроля, в реализацию в торговую сеть данная продукция не поступала», – уточнила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

В регионе конфисковали две партии некачественных овощей, вес которых превысил 100 килограммов. Основные нарушения – это отсутствие документов и продажа овощей, фруктов с поврежденной кожурой.

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