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НовостиОбщество21 июля 2026 11:19

В Тольятти запустили производство фар и фонарей

Новое производство полного цикла запустили в Тольятти
Алена КИРИЛЛОВА
На предприятии создадут 357 новых рабочих мест. Фото: пресс-служба Фонда развития промышленности

На предприятии создадут 357 новых рабочих мест. Фото: пресс-служба Фонда развития промышленности

Резидент ОЭЗ «Тольятти» запустил производство фар и фонарей для Lada Azimut. Это производство полного цикла, кроме того, предприятие локализовало выпуск светотехники для других автомобилей Lada.

«Общий объем инвестиций в проект составил 3,5 миллиардов рублей. Из них 1,6 миллиардов рублей в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности», – сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

На предприятии создадут 357 новых рабочих мест. Благодаря льготному финансированию удалось приобрести сборочные линии, термопластавтоматы, проверочные комплексы и другое оборудование. Когда производство выйдет на полную мощность, объем продукции составит до 1,3 миллионов изделий в год.

В торжественном открытии производства принял участие зампредседателя правительства Самарской области – министр экономического развития и инвестиций Павел Финк. Он напомнил, что в ОЭЗ «Тольятти» проекты реализуют уже 45 резидентов.

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