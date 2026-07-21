В Тольятти запустили производство фар и фонарей

На предприятии создадут 357 новых рабочих мест. Фото: пресс-служба Фонда развития промышленности

Резидент ОЭЗ «Тольятти» запустил производство фар и фонарей для Lada Azimut. Это производство полного цикла, кроме того, предприятие локализовало выпуск светотехники для других автомобилей Lada.

«Общий объем инвестиций в проект составил 3,5 миллиардов рублей. Из них 1,6 миллиардов рублей в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности», – сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

На предприятии создадут 357 новых рабочих мест. Благодаря льготному финансированию удалось приобрести сборочные линии, термопластавтоматы, проверочные комплексы и другое оборудование. Когда производство выйдет на полную мощность, объем продукции составит до 1,3 миллионов изделий в год.

В торжественном открытии производства принял участие зампредседателя правительства Самарской области – министр экономического развития и инвестиций Павел Финк. Он напомнил, что в ОЭЗ «Тольятти» проекты реализуют уже 45 резидентов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал