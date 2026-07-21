В Самаре застройщик через суд продлил договор КРТ у Безымянского рынка

Застройщик обязуется снести в Промышленном районе старые дома и построить на их месте современное жилье. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Строительная компания «Империя» добилась через суд продления срока действия договора о комплексном развитии территории (КРТ) у Безымянского рынка в Самаре. Иск удовлетворил региональный арбитраж.

Речь идет о застроенной территории в границах улиц Вольской, Воронежской, Свободы и Калинина в Промышленном районе. В 2018 году было заключено соглашение о КРТ сроком на 15 лет. Согласно условиям договора, застройщик должен был расселить жильцов двухэтажек, снести старые постройки и возвести современные дома. Однако власти Самары дважды пытались расторгнуть это соглашение. Поводом становилось отсутствие проекта планировки и межевания территории, пишет «Самарская газета». Компании удалось через суд доказать, что задержки были вызваны объективными причинами.

В середине июля 2026 года арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск строительной компании, продлив срок действия договора — с момента его подписания до января 2039 года. Теперь застройщик должен будет расселить жильцов к январю 2034 года.

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