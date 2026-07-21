В Самаре на набережной покажут «Дневной дозор» и «Алису в Стране чудес»

Кинопоказы проходят по вечерам на Софийской набережной. Фото: администрация Самары.

Появилось расписание фильмов, которые будут показывать на Софийской набережной в Самаре на этой неделе. Бесплатные кинопоказы запланированы в кинотеатре под открытым небом «Филин».

Так, в среду, 22 июля, самарцы смогут посмотреть на набережной фильмы «Благословите женщину» (12+) и «Месть от кутюр» (16+). Показы запланированы на 18:00 и 20:00.

В четверг, 23 июля, в кинотеатре «Филин» покажут картины «Дети Дон Кихота» (12+) и «Вторая жизнь Уве» (16+), а также документальные фильмы «Где живут счастливые? Иверский женский монастырь» и «Полонез Огинского» (12+). Показы стартуют с 17:30.

В пятницу, 24 июля, на набережной можно будет увидеть мультфильмы «По дороге с облаками» и «Чучело-Маучело» (начало — в 17:00). На 17:30 запланирован «Белый снег» (6+), а на 19:50 — «Лекарь: Ученик Авиценны» (18+).

В субботу, 25 июля, 17:30 стартуют показы мультфильмов «Трям! Здравствуйте!», «Крошка Енот», «Чебурашка. Выходной». В 18:15 можно будет посмотреть «Дневной дозор» (12+), а в 20:40 — «Области тьмы» (16+).

В воскресенье, 26 июля, в 17:00 в кинотеатре под открытым небом покажут «Ми-ми-мишки. Путешествия с Кешей и тучкой» (0+), в 19:20 — «Алису в Стране чудес» (0+), в 19:20 — «Счастье в конверте» (12+), а в 21:10 — «Королевство полной Луны» (12+).

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