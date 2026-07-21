В Самаре за полгода более шести тысяч человек воспользовались Пушкинской картой

Самарцы часто пользуются Пушкинской картой. Фото: администрация Самары

В Самаре проанализировали промежуточные итоги проекта «Пушкинская карта». За полгода ей воспользовались более 6,7 тысяч местных жителей, сообщают в городской администрации.

«Подростки и молодые люди чаще всего посещали «Камерную сцену», театр для детей и молодежи «Мастерская» и театр «Самарская площадь». В списке популярных музеев лидирующие позиции заняли Детская картинная галерея, музейно-выставочный центр «Самара Космическая» и музей имени Эльдара Рязанова», - указали в сообщении.

В августе в Самаре по программе Пушкинской карты будет доступно около 20 театральных постановок. Также в кинотеатрах города можно будет увидеть семейную комедию «На деревню к дедушке 2», воспользовавшись этой картой.

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