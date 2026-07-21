Самарцы назвали зарплатой мечты доход в 205 тысяч рублей

Женщины мечтают получать около 170 тысяч рублей в месяц, а мужчины - более 198 тысяч. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Самары назвали зарплату мечты. В среднем они хотели бы получать чуть больше 205 тысяч рублей в месяц. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом «Авито Работа».

Согласно опросу, 24% респондентов хотели бы зарабатывать более 300 тысяч рублей в месяц, 16% — от 100 до 150 тысяч. Около 7% опрошенных вполне устраивал бы доход до 70 тысяч рублей. В среднем желаемая зарплата самарцев составила 205 383 рубля.

Исследование показало, что у мужчин зарплатные ожидания примерно на 30 тысяч выше, чем у женщин — 198 тысяч рублей против 170. Также респонденты рассказали, куда направили бы деньги, если бы их доход увеличили на 30%. Каждый пятый — на создание финансовой подушки, 20% — на отпуск и путешествия, 16% — на выплату кредитов и долгов, по 15% — на покупку/аренду жилья и на помощь родителям.

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