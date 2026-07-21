В самолете маршрута «Анталья – Самара» нашли повреждение закрылка

У самолета обнаружили неисправность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В самарском аэропорту «Курумоч» обнаружили неисправность в воздушном судне. Самолет «Анталья-Самара» прибыл в воскресенье, 19 июля, об этом сообщили в социальных сетях «Aviaincident».

Данные о происшествии диспетчеры передали в авиагавань вылета. Сотрудники аэропорта проверили взлетные и посадочные полосы, где обнаружили два фрагмента закрылка самолета. О причинах происшествия не сообщается.

Напомним, во вторник, 21 июля, самарский аэропорт не принимал и не отправлял самолеты около часа. Временные ограничения были связаны с ракетной опасностью. В областной столице местные жители слышали звуки сирен.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал