В Самаре временно скорректируют автобусный маршрут №154

Маршрут временно скорректируют Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области планируют временно скорректировать дачный автобусный маршрут № 154. Об этом сообщили в городской администрации.

«Дачные автобусы № 154 продолжат ходить по расписанию, однако не будут заезжать на территорию «Исторического Вала» до завершения ремонтных работ на дороге. По распоряжению городского департамента транспорта перевозчик организовал для водителей дополнительное обучение, где подробно объяснил временные изменения в маршруте», - отметили в сообщении.

Дачникам принесли извинения за временные неудобства и попросили с пониманием отнестись к работам по приведению дороги в нормативное состояние для повышения безопасности движения личного и общественного транспорта. Также внимание обратили на необходимость заблаговременно планировать свои поездки с учетом корректировки схемы движения.

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