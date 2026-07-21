Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 июля 2026 14:23

В Самаре временно скорректируют автобусный маршрут №154

Самарцев предупредили о временном изменении движения дачного маршрута
Алена ПРОВКИНА
Маршрут временно скорректируют

Маршрут временно скорректируют

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области планируют временно скорректировать дачный автобусный маршрут № 154. Об этом сообщили в городской администрации.

«Дачные автобусы № 154 продолжат ходить по расписанию, однако не будут заезжать на территорию «Исторического Вала» до завершения ремонтных работ на дороге. По распоряжению городского департамента транспорта перевозчик организовал для водителей дополнительное обучение, где подробно объяснил временные изменения в маршруте», - отметили в сообщении.

Дачникам принесли извинения за временные неудобства и попросили с пониманием отнестись к работам по приведению дороги в нормативное состояние для повышения безопасности движения личного и общественного транспорта. Также внимание обратили на необходимость заблаговременно планировать свои поездки с учетом корректировки схемы движения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал