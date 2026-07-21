В Самаре губернатор обсудил меры по обеспечению региона топливом

Глава региона провел оперативное совещание. Фото: Иван Макеев

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание 21 июля, на котором обсудил обеспечение региона топливом. Глава губернии озвучил последние меры, принятые правительством РФ.

Виталий Шабалатов, первый заместитель губернатора, сообщил, что обеспечение топливом находится под пристальным контролем областного правительства. Ежедневно отслеживается динамика продаж на заправочных станциях трех основных видов топлива: бензина АИ-92, бензина АИ-95 и дизельного топлива. В обсуждении участвовали представители компаний «Роснефть», «Татнефть», «Лукойл» и «Газпром».

Вячеслав Федорищев отметил, что ценовая политика независимых компаний может значительно колебаться, в то время как у вертикально интегрированных компаний она более или менее сбалансирована. В связи с этим он попросил руководителя штаба по обеспечению топливом в регионе предложить дополнительные меры по регулированию этого сектора, совместно с прокуратурой. Также губернатор поручил штабу изучить опыт других регионов в снижении спекулятивного спроса на бензин.

«По этим двум направлениям - по первому вместе с прокуратурой, по второму штабом - представить мне предложения», - обозначил глава региона задачу.

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