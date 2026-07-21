В Самаре завершен театральный сезон

Новый театральный сезон откроют в августе. Фото: городская администрация

В Самаре городские театры завершили свой сезон в конце июля. Спектакли в этом году посетили более 240 тысяч зрителей, об этом сообщили в городской администрации.

За прошедший сезон самарские театральные коллективы порадовали зрителей более чем 15 новыми постановками. Некоторые из них были показаны не только в Самаре. Например, театр «Мастерская» выступил в Саратове, а театр «Камерная сцена» представил свои спектакли в Москве и Смоленске. Детский музыкальный театр «Задумка» также принял участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к 2510-летию Сухума.

В Самаре новый театральный сезон начнётся 12 августа. Театр «Витражи» представит свой первый спектакль в этот день. Через неделю, 19 августа, откроет свои двери для зрителей театр «Самарская площадь».

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