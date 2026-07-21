Самарские ресурсники установили более 1000 защитных устройств в колодцах

Устройства помогают обезопасить территорию. Фото: "РКС-Самара"

В Самаре сотрудники ресурсоснабжающей компании установили порядка 1126 защитных устройств на канализационных колодцах. Об этом сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

Сотрудники компании выполнили работы и установили на колодцах яркие пластины с креплениями. Устройство надежно фиксируют внутри колодца, они выступают как щит, который не даст провалиться внутрь человеку или животному.

В первую очередь, подобные защитные сооружения устанавливают рядом с детскими площадками, школами, детскими садами и поликлиниками. В Самаре насчитывается более 72 тысяч колодцев на водопроводах и канализационных системах.

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