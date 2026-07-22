В Самаре пройдет читка юмористических рассказов о медицине

Вход свободный Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 23 июля в 18:00 в культурном центре состоится читка юмористических рассказов о медиках и медицине «Резная работа». В программе произведения Чехова, Аверченко, Тэффи и Зощенко. Об этом сообщили в «ЗИМ-Галерея».

«Только любовь к своему ремеслу позволяет врачу делать работу хирургически точно, творчески и филигранно», — отмечают организаторы.

Остроумные истории полуторавековой давности расписывают непреходящую истину: медицина помогает выжить, а чувство юмора пережить. Консилиум пройдет по адресу: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155. Вход свободный, предварительная запись не требуется.

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