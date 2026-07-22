В Самаре обсудили подготовку кадров для промышленного предприятия

Такой подход укрепляет инженерный потенциал региона Фото: правительство Самарской области

Во вторник, 21 июля, на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева в правительстве Самарской области обсудили итоги ЕГЭ и развитие среднего профессионального образования. Также речь шла о подготовке кадров для промышленности на примере АО «ТЯЖМАШ».

«Подготовка кадров начинается задолго до прихода на предприятие. Я предложил выстроить системную работу со школьниками, чтобы знакомить их с производством и инженерными профессиями», — сказал депутат Госдумы РФ Андрей Трифонов.

Ежегодно в профориентационных мероприятиях предприятия участвуют свыше 2,5 тысячи школьников. Базовая кафедра завода совместно с сызранским филиалом СамГТУ уже выпустила 343 инженера, еще 133 студента продолжают обучение. Также в партнерстве с сызранским политехническим колледжем реализуются проекты дуального обучения.

Предприятие поощряет лучших студентов именными стипендиями, а для молодых сотрудников действует система наставничества и поддержки. Такой подход укрепляет инженерный потенциал региона.

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