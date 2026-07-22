В Самаре Александр Колсанов рассказал о подготовке кадров в медуниверситете

Практическая подготовка ведется на оборудовании вуза Фото: правительство Самарской области

21 июля на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева в правительстве Самарской области обсудили итоги ЕГЭ, развитие среднего профобразования и подготовку кадров в регионе.

«В вузе уже пять лет работает проект «Базовые и опорные школы СамГМУ». Он объединяет 65 учебных заведений из Самарской области и других регионов. Мы готовим школьников к работе в медицине: они осваивают симуляционное оборудование и знакомятся с врачебными специальностями», – сказал ректор СамГМУ, член-корреспондент РАН Александр Колсанов.

Ежегодный прирост поступающих в медуниверситет из базовых школ достигает 30%. Университет обновил программы специалитета: обучение выстроено по принципу «ядро + треки», на первых курсах студенты осваивают общий блок, а затем выбирают индивидуальную траекторию. Все программы дополнены модулями по IT-медицине, а практическая подготовка ведется на оборудовании вуза – анатомических столах «Пирогов» и симуляторах.

С 2024 года в университете действует программа целевой подготовки, объединяющая вуз, минздрав и больницы. В текущем году выделено 489 целевых мест. Такой подход позволяет ежегодно сокращать кадровый дефицит в регионе на 6–8 %.

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