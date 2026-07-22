В Самаре пройдет творческий вечер «Булгак на Волге»

Любой посетитель сможет не только послушать беседу, но и задать вопросы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 23 июля в 18:00 в галерее состоится творческий вечер «Булгак на Волге». Журналист Олег Булгак и писатель Дмитрий Коваленин проведут открытый диалог о культуре. Об этом сообщили в СОУНБ.

«Гости вечера сойдутся в открытом диалоге на тему культуры, поучаствовать в котором сможет любой желающий. Обсудят философию, филологию и публицистику», — рассказали организаторы.

Олег Булгак журналист, теле- и радиоведущий, бард, чтец аудиокниг, а Дмитрий Коваленин — прозаик, поэт, переводчик, востоковед. Любой посетитель сможет не только послушать беседу, но и задать вопросы. Мероприятие пройдет по адресу: проспект Ленина, 14а, в галерее «Новое пространство». Вход свободный, а возрастное ограничение 12+.

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