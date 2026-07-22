В Самарской области решают проблему вывоза мусора с волжских островов

Организация вывоза мусора с территории островов далека от идеальной Фото: канал МАХ Ивана Носкова

В Самарской области прошла рабочая встреча по вопросам вывоза мусора с островов Волги. В ней участвовали министр экологии, руководитель регоператора и предприниматели. Речь шла об островах Поджабный, Голодный, Рождественский и других. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем канале МАХ.

«Организация вывоза мусора с территории островов далека от идеальной. Среди основных проблем — отсутствие договоров у ряда юрлиц, дефицит оборудованных площадок и трудности с доступом к местам складирования отходов», — пишет глава города.

По итогам встречи решено выделить дополнительные площадки и места для погрузки мусора, а регоператор до конца недели подготовит индивидуальный график вывоза отходов для каждого предпринимателя. Период вывоза мусора продлят, он будет действовать с начала и до конца навигации.

Предпринимателям, не заключившим договор, настоятельно рекомендовали оформить его в кратчайшие сроки. Чистые территории важны для жителей Самары и гостей области.

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