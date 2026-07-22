Самарца оштрафовали за фиктивную регистрацию 12 иностранцев

Приставы добились, чтобы самарец погасил свой долг. Фото: ГУ ФССП по Самарской области.

В Самаре привлекли к ответственности местного жителя, которого уличили в фиктивной постановке на учет иностранцев. Мужчину наказали рублем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Самарской области.

Ранее самарец фиктивно зарегистрировал 12 иностранцев. За это на него завели уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. В качестве наказания мужчине назначили штраф в 110 тысяч рублей. В отделении судебных приставов Кировского района на него завели исполнительное производство.

Жителю Самары временно запретили выезжать за пределы страны. Также приставы вынесли постановление об обращении взыскания на зарплату и деньги на его счетах. Поскольку мужчина не спешил оплачивать штраф, то ему назначили исполнительский сбор в 13 тысяч рублей. После этого весь долг самарца был погашен.

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