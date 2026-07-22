В Самаре задержали молодую певицу-матершинницу

Нарушительницу привлекли к административной ответственности. Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники полиции задержали девушку, которая распевала матерные песни на Волжском проспекте в Самаре. Нарушительницу удалось найти благодаря выложенному в сети видео. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Все произошло в один из вечеров на Волжском проспекте. Девушка, «вооружившись» микрофоном и акустической колонкой, спела песни, в текстах которых была нецензурная брань. Нарушительницей оказалась безработная 21-летняя жительница Новокуйбышевска. Полицейские нашли ее и задержали.

На девушку поставили протокол по статье «Мелкое хулиганство». Дело рассматривал Ленинский районный суд Самары. Во время заседания молодая певица полностью признала свою вину и раскаялась. За исполнение матерных песен в общественном месте суд назначил ей административный штраф.

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