Строительную компанию в Тольятти оштрафовали за взятку

Сумма оплачена в полном объеме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тольятти прокуратура Комсомольского района провела проверку по факту коррупции. В апреле 2026 года главный инженер строительной фирмы попытался подкупить представителя предприятия заказчика. Он предложил 100 тысяч рублей за ускоренную приемку строительно-монтажных работ. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

«Надзорное ведомство завело административное дело в отношении юрлица, которого обвиняют в незаконном вознаграждении, переданном от имени коммерческой организации», — говорится в сообщении.

По итогам рассмотрения дела организацию привлекли к ответственности и назначили штраф в 500 тысяч рублей. На данный момент сумма оплачена в полном объеме.

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