Мотоциклист пострадал в ДТП в Промышленном районе Самары 20 июля

Пострадавшего мотоциклиста госпитализировали в больницу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

В Самарской области за 20 июля произошло 14 ДТП, в которых пострадали 15 человек и трое погибли. В их числе – авария в Промышленном районе Самары, где травмы получил мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников Госавтоинспекции, ДТП произошло в 10:13 на проспекте Карла Маркса. 35-летняя женщина-водитель на автомобиле MAZDA CX-5, выезжая с прилегающей территории с левым поворотом, не уступила дорогу мотоциклу YAMAHA T-MAX.

В результате ДТП пострадал 31-летний байкер. Его доставили в больницу, где после осмотра назначили стационарное лечение. Сейчас полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства аварии. Проводится проверка.

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