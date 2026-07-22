Горячую воду отключат в Кировском районе Самары с 26 июля по 8 августа

Горячую воду отключат в Самаре на время проведения гидравлических испытаний. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Обязательная проверка городских коммуникаций в Самаре близится к завершению. Заключительным этапом станут гидравлические испытания и ремонт 4-й тепломагистрали Самарской ТЭЦ. Об этом сообщает пресс-служба самарского филиала «Т Плюс».

На время опрессовки ряд домов и организаций останутся без горячей воды. С 26 июля по 8 августа 2026 года ограничения будут действовать в границах Землянского проезда, Зубчаниновского шоссе, улиц Земеца, Литвинова, Магистральной и Товарной.

Энергетики проверят трубы повышенным давлением холодной воды. Этот вид диагностики позволяет выявить слабые места и своевременно отремонтировать изношенные участки. Горячую воду в дома самарцев вернут после устранения всех выявленных повреждений.

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