Самарцев предупредили о поддельных сайтах операторов связи в туристический сезон

Такие схемы встречаются в разных странах мира Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области жителей, которые собираются в отпуск за границу, предупредили о фальшивых сайтах зарубежных операторов связи. В пик туристического сезона мошенники создают подделки, почти неотличимые от официальных страниц, чтобы украсть личные данные, реквизиты карт и деньги. Об этом сообщила «Лаборатория Касперского», пишут «Известия».

«Такие сайты почти полностью повторяют настоящую страницу входа в аккаунт. Из-за этого человеку бывает очень сложно распознать подделку. Если ввести там данные для входа или платежную информацию, можно лишиться денег и передать свои сведения мошенникам», — говорится в сообщении.

Подобные схемы встречаются в разных странах мира, аферисты маскируются под крупных региональных и международных операторов. На таких страницах пользователям предлагают ввести номер телефона и данные аккаунта, а на деле эта информация попадает к злоумышленникам и может использоваться для кражи денег, взлома аккаунта, спам-звонков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал