В Самарской области производитель железобетонных изделий увеличит выпуск продукции

На заводе внедрят методы бережливого производства на пилотном участке. Фото предоставлено Региональным центром компетенций Самарской области

Тольяттинский «Завод КПД» повысит эффективность производства на пилотном участке в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Специалисты предприятия запланировали изменения в цехах совместно с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК).

Как сообщили представители завода, на первом этапе методы бережливого производства внедрят в арматурном цехе, на бетоносмесительном участке и в службе контроля качества, а также на складе. В числе будущих улучшений: организация почасового производственного анализа, сокращение времени переналадки оборудования и оптимизация логистики внутри завода. Далее успешные практики распространят на все производство.

«Участие в проекте – это возможность посмотреть на свои процессы со стороны. Эксперты РЦК помогают увидеть то, что в ежедневной рутине перестаешь замечать», – отметил директор предприятия Роман Пожидаев.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно акцентировал внимание на том, что инструменты нацпроекта дают двойной эффект: рост эффективности бизнеса сопровождается развитием социальной инфраструктуры и повышением качества рабочих мест.

Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков подчеркнул, что проект помогает предприятиям повышать эффективность, сокращать издержки и создавать условия для устойчивого роста.

«Для региона это реальная возможность усилить конкурентоспособность и обеспечить дальнейшее развитие промышленного потенциала», – сказал глава ведомства.

Участие в проекте «Производительность труда» является бесплатным. Подробную информацию о мерах поддержки можно узнать на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.