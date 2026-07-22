Трамвайные пути на 11 перекрестках отремонтировали в Самаре с начала 2026 года

В этом году в Самаре планируют обновить трамвайные пути на 15 перекрестках. Фото: администрация Самары.

В Самаре с начала 2026 года отремонтировали уже более 1 км трамвайных путей на 11 перекрестках. Там старое асфальтовое покрытие заменили на новое. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«В этом году ремонтируем 15 участков пересечения трамвайных путей с автодорогами, что втрое больше прошлогоднего показателя. Это критически важно для обеспечения безопасности дорожного движения, минимизации пробок. Основные работы завершим до конца лета», – сказал глава Самары Иван Носков.

Сейчас рабочие укладывают щебеночное основание на улице Красноармейской на перекрестках с улицами Агибалова и Спортивной. Следующим этапом станет укладка рельсошпальной решетки. По словам директора МП «ТТУ» Дмитрия Петрова, монтаж рельсов начнется до конца этой недели.

Ранее в Самаре отремонтировали трамвайные пути на перекрестках улиц XXII Партсъезда и Победы, Ставропольской и Кирова, на пересечениях улицы XXII Партсъезда с Вольской и Свободы, проспекта Ленина с Челюскинцев и Осипенко, улицы Советской Армии с Промышленности и Антонова-Овсеенко. Также работы провели на перекрестках Ново-Вокзальной и Карла Маркса, Алма-Атинской и Металлургов, Ташкентской и Стара-Загоры, а еще на четырех пересечениях автодорог с трамвайной линией на улице Ново-Садовой.

Сейчас продолжается капитальный ремонт путей на улице Ново-Садовой от Ново-Вокзальной до Гастелло. В ближайшее время стартуют работы на пересечении улиц Пензенской и Владимирской.

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