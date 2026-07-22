Пекло до +37 градусов придет в Самарскую область 26 июля

Аномальная жара накроет Самарскую область на предпоследней неделе июля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Настоящее пекло придет в Самарскую область в конце этой недели. Воздух в регионе раскалится до +37 градусов. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

По данным синоптиков, в период со среды по пятницу температура воздуха в Самарской области будет держаться в дневные часы на уровне +33 и +34 градусов. В субботу, 25 июля 2026 года, столбик термометра поднимется до +36 градусов. Будет преимущественно без осадков, скорость восточного ветра составит 6-11 м/с.

Самым жарким днем недели станет воскресенье, 26 июля. В регионе придет 37-градусная жара. При этом местами возможен кратковременный дождь. Ветер сменит свое направление на юго-восточное и продолжит дуть со скоростью 6-11 м/с. В понедельник ожидается аналогичная погода.

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