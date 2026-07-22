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НовостиПроисшествия22 июля 2026 8:38

Двоих мужчин спасли с тонущего катамарана на Волге в Самарской области

В Самарской области спасатели пришли на помощь мужчинам, которые едва не утонули на «дельфинах»
Анастасия ФИЛАТОВА
Заплыв по Волге на катамаране едва не обернулся трагедией.

Заплыв по Волге на катамаране едва не обернулся трагедией.

Фото: ПСС Самарской области.

Во вторник, 21 июля 2026 года, на Волге в Самарской области произошло ЧП. Там едва не утонули двое мужчин на «дельфинах». На помощь им были направлены спасатели. Об этом сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.

Двое мужчин решили покататься по Волге на катамаране в виде дельфинов. В какой-то момент одна из секций потеряла плавучесть, и судно стало тонуть. На место происшествия выехали сотрудники ПСО Жигулевска. Они подняли на борт попавших в беду отдыхающих и доставили на берег.

Судя по всему, мужчины только отделались испугом. Помощь медиков им не понадобилась.

Напомним, с начала купального сезона в Самарской области произошло 24 несчастных случая на воде. В результате происшествий, по данным ГУ МЧС по Самарской области, погибли 22 человека, в том числе девять детей. Еще 11 человек были спасены.

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