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НовостиПроисшествия22 июля 2026 8:59

В Самаре у студентки военного вуза мошенники украли более 65 тысяч рублей

В Самаре девушке пообещали помочь со сдачей сессии и обманом забрали деньги
Елизавета ЖИРНОВА
Под давлением она выполнила все указания

Под давлением она выполнила все указания

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре студентка военного вуза лишилась более 65 тысяч рублей из-за мошенников. Злоумышленники начали с телефонного звонка с неизвестного номера, затем продолжили диалог в мессенджерах и на видео платформе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

«Собеседники убедили девушку, что для успешной сдачи сессии ей нужно срочно подтвердить отсутствие махинаций с зарубежными счетами и оформить декларацию денежных средств. Под давлением она выполнила все указания», — рассказали в полиции.

После этого девушка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в правоохранительные органы. По этому факту завели уголовное дело.

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