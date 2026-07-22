Суд продлил арест екатеринбуржцу, пытавшемуся украсть икону из храма в Самаре

Мужчина пытался похитить из храма икону Преподобного Гавриила / Фото: vk.ru/verasofia

В Самаре продлили меру пресечения жителю Екатеринбурга, которого задержали при попытке обнести церковь. Ему придется задержаться в СИЗО еще как минимум на один месяц – до 5 августа 2026 года включительно. Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

По версии следствия, 6 мая 2026 года мужчина вместе с подельником пришел в храм в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии на улице Чапаевской. Там он пытался похитить икону Преподобного Гавриила и драгоценные металлы с ювелирными изделиями, которые находились под киотом. Общая их стоимость оценивается почти в 383 тысячи рублей. Обнести храм мужчина так и не удалось. Их застукал помощник настоятеля. Сразу после этого они скрылись.

Одного из предполагаемых воров вскоре задержали и отправили под стражу. Недавно адвокат мужчины попытался оспорить меру пресечения – попросил заменить на более мягкую. Однако суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.

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