В Самарской области в аварии пострадали девочки 12 и 14 лет

Маневр поворота в этом месте был разрешен Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вечером 21 июля в Самарской области случилось ДТП с пострадавшими детьми. Авария произошла на 1178,4 км трассы М-5 «Урал»: столкнулись автомобили Lada Kalina и Haval Jolion. Двух девочек, пассажирок иномарки 12 и 14 лет, после аварии госпитализировали. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«В 18:45 18-летний водитель автомобиля Lada Kalina при повороте налево со стороны села Камышла не уступил дорогу машине Haval Jolion, которая ехала со стороны Самары в направлении Уфы. За рулем иномарки находился 40-летний мужчина», — рассказали в полиции.

В Госавтоинспекции уточнили, что маневр поворота в этом месте был разрешен. Все обстоятельства аварии в Камышлинском районе сейчас устанавливают сотрудники служб.

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