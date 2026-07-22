В Самаре стартовал Кубок России по шашкам спорта слепых

Турнир собрал 26 спортсменов из девяти регионов страны Фото: Минспорт Самарской области

В Самаре 21 июля стартовал Кубок России по русским шашкам спорта слепых. Турнир собрал 26 спортсменов из девяти регионов страны. В числе участников гроссмейстеры, мастера спорта и шашисты, которые претендуют на эти звания. Соревнования продлятся неделю, об этом сообщили в правительстве Самарской области.

«В программе турнира четыре дисциплины. Это молниеносная игра в классе B1, а также в классах B2 и B3, быстрая и классическая игра», — говорится в сообщении.

Классическая программа завершится 25 июля, а 26 и 27 июля пройдут рапид и блиц. Для таких соревнований используют специальный инвентарь: шашки с тактильным покрытием, доски с углублениями и секундомеры с голосовой озвучкой.

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