В Самарской области в ДТП с перевернувшейся Chevrolet Niva пострадал пассажир

Сотрудники службы собрали информацию Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Днем 22 июля в Самарской области случилось ДТП на автодороге Осинки – Приволжье. В Приволжском районе автомобиль Chevrolet Niva съехал в кювет и перевернулся. Пассажир получил травмы и его доставили в центральную больницу Чапаевска. Об этом сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

«Сообщение о происшествии поступило в 11:58. По прибытии на место было установлено, что произошел съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием», – говорится в сообщении.

На месте работали пожарные-спасатели ПСО № 45, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Сотрудники службы собрали информацию, стабилизировали машину и отключили аккумуляторные батареи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал