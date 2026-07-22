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НовостиОбщество22 июля 2026 10:37

Жители Самары смогут выбрать дизайн новых остановок на площади Революции

В Самаре готовность ремонта улицы Венцека и развязки у площади Революции достигла 99%
Елизавета ЖИРНОВА
Рабочие завершают укладку асфальта на съездах Фото: администрация Самары

Рабочие завершают укладку асфальта на съездах Фото: администрация Самары

В Самаре дорожные службы завершают ремонт улицы Венцека на участке от Куйбышева до Самарской, а также кольцевой развязки у площади Революции. Готовность объектов составляет 99%, об этом сообщили в администрации Самары.

«Уже приведены в порядок парковки у площади Революции, где раньше хаотичная стоянка мешала общественному транспорту и пассажирам», — говорится в сообщении.

Рабочие завершают укладку асфальта на съездах, выравнивают покрытие и заканчивают ремонт тротуаров. На трех площадках уже уложили плитку под остановочные павильоны и сделали пандусы. После этого сотрудники службы возьмут керны и проведут дополнительный осмотр. В мэрии также сообщили, что самарцы до 15 августа могут выбрать дизайн новых остановок через платформу обратной связи на Госуслугах.

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