Почти 2000 международных рейсов обслужил аэропорт Самары за полгода

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Таможенный пост «Аэропорт Самара» подвел итоги работы за первые шесть месяцев 2026 года. За это время Курумоч обслужил 1959 международных рейсов, в том числе 977 – на прилет, 982 – на вылет. Самолеты из Самары летают в Турцию, Египет, Вьетнам, Таиланд, ОАЭ, Грузию и другие страны.
«По результатам таможенного контроля должностными лицами таможенного поста Аэропорт Самара выявлено 229 фактов нарушения таможенного законодательства», – сообщила пресс-служба ведомства.
30 нарушений касались провоза валюты, еще 14 – товаров не для коммерческого использования. Но чаще всего прилетающие в Самару из-за границы нарушали правила провоза животноводческой продукции, которая подлежит ветеринарному контролю.
Самарцам и гостям региона напоминают, что информация о правилах провоза товаров через таможню размещена на стендах. Также с вопросами можно обратиться к инспекторам таможни.
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