В Самарской области на шести пляжах не рекомендовали купание из-за качества воды

Жителям рекомендовали ограничить купание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области с 14 по 21 июля сотрудники ведомства выявили несоответствие проб воды по микробиологическим показателям на шести пляжах. Жителям рекомендовали ограничить купание на части самарских пляжей, а также в Отрадном, Сызрани и селе Утевка Нефтегорского района. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

«Управлением даны рекомендации органам местного самоуправления о необходимости информирования населения о плохом качестве воды. Для этого должны установить аншлаги или плакаты «Купание запрещено»», — сообщили в ведомстве.

Ограничения касаются пляжа первой очереди набережной Самары, пляжа второй очереди набережной, пляжа в районе Загородного парка, городского пляжа в Отрадном на реке Большой Кинель, пляжа №1 в Сызрани и пляжа на озере Лещево в селе Утевка. При этом по санитарно-химическим и паразитологическим показателям вода соответствовала нормам. Все 63 исследованные пробы песка также оказались в пределах гигиенических нормативов.

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