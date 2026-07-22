Гроза и шквалистый ветер накроют Самарскую область 23 июля

Самарцев призывают не выходить из дома в непогоду. Фото: Михаил ГОРЮНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Самарскую область в предстоящие сутки будет штормить. На регион обрушатся гроза и шквалистый ветер. Объявлен желтый уровень опасности.

«Ночью и утром 23 июля 2026 года местами в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра с порывами 15-18 м/с», - сообщает Приволжское УГМС.

По прогнозам синоптиков, в четверг, 23 июля, на Самарскую область также может обрушиться кратковременный дождь. При этом будет довольно жарко. Воздух прогреется до +28…+33 градусов.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей во время непогоды не выходить из дома. Если сильный ветер застигнет на улице, необходимо найти себе укрытие – подземные переходы, подъезды зданий. Следует как можно дальше держаться от деревьев, ЛЭП, рекламных щитов и недостроев. Машины лучше всего поставить в гараж или припарковать их вдали от непрочных конструкций. Также водителей просят быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

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