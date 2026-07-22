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НовостиОбщество22 июля 2026 11:10

В Самаре выставили на продажу гостиницу-памятник на улице Фрунзе

В историческом центре Самары продают уникальную гостиницу за 255 млн рублей
Александра ТАЙБАТРОВА
Здание является объектом культурного наследия

Здание является объектом культурного наследия

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре выставили на продажу необычное здание, которое расположено в историческом центре, на улице Фрунзе. Объявление размещено на одном из популярных сервисов. Уникальность здания заключается в том, что оно является объектом культурного наследия, а до 1917 года здесь располагался отель «Националь». Сейчас как гостиница оно не используется.

Площадь пятиэтажного здания превышает 8000 квадратных метров. Но эксплуатируются сейчас лишь первый этаж и подвал – их сдают в аренду. Помещения на остальных этажах не используют, они частично требуют ремонта.

Всего в исторической гостинице есть 96 номеров, но здание можно реконструировать и увеличить их число до 133. План реконструкции уже есть, пишет собственник. Объект он продает за 255 миллионов рублей.

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