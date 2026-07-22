В Самаре выставили на продажу гостиницу-памятник на улице Фрунзе

Здание является объектом культурного наследия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре выставили на продажу необычное здание, которое расположено в историческом центре, на улице Фрунзе. Объявление размещено на одном из популярных сервисов. Уникальность здания заключается в том, что оно является объектом культурного наследия, а до 1917 года здесь располагался отель «Националь». Сейчас как гостиница оно не используется.

Площадь пятиэтажного здания превышает 8000 квадратных метров. Но эксплуатируются сейчас лишь первый этаж и подвал – их сдают в аренду. Помещения на остальных этажах не используют, они частично требуют ремонта.

Всего в исторической гостинице есть 96 номеров, но здание можно реконструировать и увеличить их число до 133. План реконструкции уже есть, пишет собственник. Объект он продает за 255 миллионов рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал