В Самаре 16 человек лишили права управлять автомобилем

Водителей обяжут вернуть удостоверения в подразделение ГИБДД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре по искам прокуратуры суд прекратил право управления транспортом у 16 местных жителей, у которых были медицинские противопоказания. Речь идет о людях, состоящих на учете у врача-психиатра и при этом имевших водительские удостоверения. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

«Ведомством направлены административные исковые заявления. Водителей хотят лишить права управлять автомобилями и обязать сдать удостоверения в ГИБДД», — рассказали в надзорном ведомстве.

Проверка касалась соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Суд поддержал требования надзорного ведомства в полном объеме. Фактическое исполнение судебных решений прокуратура взяла на контроль.

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