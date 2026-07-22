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НовостиОбщество22 июля 2026 11:26

Концерт Евы Польны в Самаре 21 августа отменили

Певица Ева Польна не выступит в Самаре этим летом
Анастасия ФИЛАТОВА
Концерт Евы Польны должен был состояться на открытой площадке.

Концерт Евы Польны должен был состояться на открытой площадке.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре отменили концерт Евы Польны, который должен был состояться 21 августа 2026 года. Выступление артистки было запланировано в рамках фестиваля Roof Live, пишет oboz.info.

«В связи с осложнением ситуации с проведением массовых мероприятий на открытом воздухе в Самаре, а также возникших логистических и организационных трудностей, мы были вынуждены принять решение об отмене концерта Евы Польны», - сообщили организаторы.

Те, кто уже приобрел билеты, могут оформить возврат. Подать заявку можно через электронную почту организаторов фестиваля.

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