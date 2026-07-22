Суд в Самаре признал фактическим воспитателем участника СВО его бабушку

В Самаре местная жительница обратилась в суд, чтобы ее признали фактическим воспитателем внука Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре местная жительница обратилась в суд, чтобы ее признали фактическим воспитателем внука. Женщина воспитывала его с шести лет и до совершеннолетия, так как родителей мальчика лишили прав. Никаких денег бабушка за это не получала, но полностью взяла на себя воспитание, обучение и лечение внука.

«Установление факта воспитания и содержания военнослужащего необходимо заявительнице для последующего обращения в уполномоченные органы с целью реализации права на получение мер социальной поддержки», – отметила объединенная пресс-служба судов Самарской области.

В 2024 году внук женщины подписал контракт на военную службу, а позже погиб в зоне СВО. Суд признал женщину фактическим воспитателем внука, и теперь она сможет оформить положенные родственникам погибших участников СВО меры поддержки.

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